Тегеран, 3 июля, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани предостерег импортеров нефти от отказа закупать топливо у Исламской Республики, сообщает 3 июля Associated Press.

Иран. Нефть

Данное заявление было сделано во время визита в Швейцарию, где президент рассказал о давлении Соединенных Штатов, целью которого является принуждение союзников Вашингтона от отказа закупать нефть у Тегерана.

Рухани подчеркнул, что в подобном случае Иран может перекрыть Ормузский пролив, через который проходит значительное количество судов, доставляющих нефть по всему миру.

Напомним, президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки, заключенной в 2015 году, по которой в обмен на заморозку ядерной программы Ирана снимались некоторые санкции.