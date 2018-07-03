Москва, 3 июля, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Правительство России утвердило ряд документов, регламентирующих порядок размещения сведений граждан страны в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации. Документы, подписанные премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликованы на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Отмечается, что первое постановление определяет требования к фиксации действий гражданина, желающего разместить свои биометрические персональные данные в единой системе идентификации и аутентификации.

Второе постановление касается конкретного вида биометрической информации, размещаемой в системе. Также глава правительства РФ подписал распоряжение, утверждающее форму согласия гражданина на обработку его биометрической информации в системе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля возможность собирать биометрические данные граждан России получили 20 крупнейших банков страны. На первом этапе финансовые организации будут фотографировать клиентов и записывать их голос.

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