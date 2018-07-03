Хабаровск, 3 июля, 2018, 09:15 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной службы ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО обнаружили браконьерский тайник с запрещенными к вылову рыбами осетровых пород. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный государству, равен 1 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Браконьерство

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В тайнике — нежилом помещении в селе Нигирь Николаевского района — найдено 68 экземпляров белуги и 14 осетра. В настоящее время сотрудники ведомства ведут работу по возбуждению уголовного дела.

В социальных сетях жители Хабаровского края просят не давить богатство бульдозерами и вообще не уничтожать, а отдать малоимущим.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом путины на Дальнем Востоке активизировались браконьеры. На Камчатке злоумышленники подожгли пост внештатной рыбинспекции и грозили убийством инспекторам. На Сахалине при странных обстоятельствах погиб начальник рыбоохраны Углегорского района. Следствие полагает, что причиной убийства могла стать профессиональная деятельность погибшего.