Триполи, 3 июля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Береговая охрана Ливии заявила о пропаже 63 нелегальных мигрантов, отправившихся на надувной лодке к берегам Евросоюза, сообщает 3 июля Al Arabia.

Мигранты на катере

В общей сложности на борту судна находилось 104 человека, 41 мигранта удалось спасти и доставить обратно на территорию Ливии, остальные люди пока не найдены, в настоящее время поиски продолжаются.

Напомним, серия крупных внутренних конфликтов на территории Ближнего Востока и Северной Африки вынудила миллионы людей покинуть свои дома и отправиться на поиски лучшей доли. Многие из них проникли на территорию Евросоюза, что привело к значительным социальным потрясениям в содружестве.