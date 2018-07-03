Калининград, 3 июля, 2018, 09:00 — ИА Регнум. В Калининградской области из янтаря создана фигурка вратаря сборной России Игоря Акинфеева, отбивающего пенальти. Именно этот сейв принёс победу России в противостоянии с Испанией.

Facebook.com/lyudmila.wysozkaja Янтарный Акинфеев

Автор поделки, художница Людмила Высоцкая, намерена подарить свое творение голкиперу.

«Я делала янтарную карту и в один момент подбежала (к телевизору) и именно в этот момент смогла увидеть отражённый мяч! Так повезло! Я под впечатлением создала образ за два часа, а сегодня только доделала. Он такой, рождённый вдохновением!» — сообщила корреспонденту ИА REGNUM мастер.

Людмила Высоцкая обращается через наше издание к друзьям и соратникам Игоря Акинфеева для того, чтобы организовать передачу уникального янтарного сувенира герою матча.

Напомним, игра России и Испании завершилась победой нашей сборной после серии пенальти. Акинфеев в падении отбил ногой мяч, отправленный с одиннадцатиметровой отметки испанским нападающим Яго Аспасом.