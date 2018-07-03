Екатеринбург, 3 июля, 2018, 08:59 — ИА Регнум. В Свердловской области окончательно запрещено штрафовать автомобилистов за парковку на газонах. Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу на решение облсуда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Как отмеачают в Комитете по защите прав автомобилистов, апелляция была рассмотрена 29 июня. Верховный суд поддержал позицию облсуда и признал статью 16 областного закона об административных правонарушениях недействительной.

Напомним, эту статью ранее внесло свердловское Заксобрание. За парковку на газонах граждане могли быть наказаны штрафом в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а должностные лица — от 5 тыс. до 40 тыс. Юрлицам грозило от 150 тыс. до 500 тыс. рублей. Но затем облсуд посчитал, что областная власть вышла за пределы своих полномочий — штрафы должен прописать в КоАП федеральный законодатель. Заявление подал один из жителей Екатеринбурга, который получил штраф в 3 тыс. рублей. Облсуд решил, что такие меры может вводить только федеральный законодатель.

Граждане, которые ранее были оштрафованы, могут попытаться отменить вынесенные решения. Для этого им придётся написать заявление.

Добавим, подобные законы приняли или собираются принимать и некоторые другие регионы России. В некоторых случаях они также были отменены.

При этом в Екатеринбурге вопрос об ответственности лиц, паркующихся на газонах, решают административные комиссии. А в феврале городские правила охраны зелёных насаждений были исправлены, что позволило наказывать автомобилистов за парковку на газонах.