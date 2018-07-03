Москва, 3 июля, 2018, 08:56 — ИА Регнум. После утренних попыток роста 3 июля рубль ускорил снижение в парах с иностранными валютами под влиянием ухудшения настроений в сырьевом сегменте. Нефть попала под фиксацию прибыли на опасениях увеличения предложения со стороны Саудовской Аравии. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая в моменте касалась новых максимумов 21 июня на отметке 63,42 руб., финишировала неподалеку от верхней границы внутридневного диапазона. Пара евро/рубль превысила область 73,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Антонова Дарья ИА REGNUM Валюта

«Рубль чувствует себя неуверенно в условиях повсеместного спроса на доллар и чутко реагирует на приступы продаж на рынке энергоносителей. Brent остается на высоких позициях, но участники рынка стремятся фиксировать прибыль на любых негативных сигналах, пользуясь привлекательностью цен для выхода из длинных позиций», — пояснил эксперт.

Давление на российскую валюту также оказывает нервное ожидание анонсирования планов Минфина по интервенциям на июль — в этом месяце объемы покупок валюты с большой долей вероятности побьют июньский рекорд. В целом же никаких драматических движений по рублю сейчас не происходит и не ожидается в ближайшей перспективе.

«Российская валюта продолжает колебаться в пределах диапазона, получая общую поддержку со стороны высоких цен на черное золото и ожиданий предстоящей встречи Трампа и Путина в середине месяца. В ближайшие дни «россиянин» может усилить снижение, если доллар продолжит пользоваться спросом на Форексе, однако пара вряд ли сможет прочно закрепиться за пределами уровня 64 рубля», — полагает Ковалев.

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