Москва, 3 июля, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Цена на биткоин выросла на 5,06%, достигнув $6,5 тысячи за монету, об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, определяющего среднюю цену по двум десяткам бирж.

Hvylya.net Bitcoin

По состоянию на 8:10 по московскому времени 3 июля инвесторы начали торги с отметки в $6,6 тысячи, что свидетельствует об оптимистичных ожиданиях. Такая же динамика прослеживается по другим популярным криптовалютам: Ethereum дорожает на 7,29% до $481,96, XRP — на 11,66% до $0,51 доллара.

Ранее руководитель группы анализа и исследований ICBF Павел Щипанов допустил, что если котировки смогут закрепиться выше 6$ тыс., то в перспективе цена криптовалюты может вырасти до $6,8 тыс.