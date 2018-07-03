Москва, 3 июля, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Для Военно-морского флота России (ВМФ) построят катера-катамараны нового поколения. Три новейших гидрографических катера будут построены на предприятии «КАМПО» и будут названы в честь выдающихся российских маячников, сообщили в Минобороны РФ.

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Катера-катамараны нового поколения предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков (ППЗ). Основная особенность катера — возможность оперативного промера мосрких глубин.

Для российского ВМФ создадут новый большой десантный корабль

Строительство катеров-катамаранов для ВМФ России будет осуществляться в соответствии с трехлетним госконтрактом. Новые катера будут удовлетворять самым современным требованиям главного командования ВМФ к судам этого типа. Первый катер-катамаран будет заложен в третьем квартале 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года в состав Военно-морского флота России был принят большой десантный корабль «Иван Грен». Торжественная церемония состоялась на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

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