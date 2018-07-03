«Как надо не любить свой город»: что не понравилось Матвиенко в Чите
Чита, 3 июля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. В Чите сегодня, 3 июля, работает председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Поскольку у сенатора с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой запланировано посещение ряда городских социальных объектов, коммунальщикам, судя по сообщениям местных СМИ, был дано задание облагородить центр города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
К примеру, «Чита.Ру» сообщает, что непосредственно возле здания Государственного архива края (оно расположено неподалёку от здания краевого правительства) уложили новую тротуарную плитку и высадили цветочную рассаду. Также рядом с правительством рабочие подстригли траву, выкрасили бордюры и пешеходные дорожки. Впрочем, это мало помогло: поводом для критики Валентины Матвиенко стала Театральная площадь. Присутствовавший при этом директор краевого драматического театра ЮрийПояркин так пересказал её слова об увиденном:
«Как надо не любить свой город, чтобы запустить так площадь! Этот вопрос будет обсуждаться с мэром. Она сказала, что перед театром должна быть красивая площадь, где бы люди отдыхали», — цитируют Юрия Пояркина читинские коллеги.
Тем не менее, судя по официальной информации о рабочем визите Валентины Матвиенко, конкретно для Забайкальского краевого драматического театра её визит можно назвать многообещающим.
Сенатор заявила, что в настоящий момент разработана проектно-сметная документация реконструкции здания, где предусмотрена пристройка малого зала на 100 мест для проведения спектаклей для юных зрителей, а также проведение репетиций (сметная стоимость объекта составит 1,066 миллиарда рублей). Кроме того, на реконструкцию драматического театра правительством Забайкальского края предусмотрены средства в сумме 58,8 миллиона рублей из бюджета Забайкальского края.
Хотя ещё в мае 2018 года Минэкономразвития России не одобряло вопрос включения в перечень федерального финансирования реконструкцию Забайкальского краевого драматического театра (в связи с отсутствием отдельного поручения российского президента и правительства, а также отсутствием положительного заключения Главгосэкспертизы).
«Будем работать в этом направлении», — сказала Валентина Матвиенко.
Также сенатору предстоит в течение дня посетить кардиоожоговый центр городской больницы и онкологический центр. В заключение она проведёт совещание с правительством региона.