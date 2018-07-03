Чита, 3 июля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. В Чите сегодня, 3 июля, работает председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Поскольку у сенатора с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой запланировано посещение ряда городских социальных объектов, коммунальщикам, судя по сообщениям местных СМИ, был дано задание облагородить центр города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Забайкальского края Сенатор Валентина Матвиенко и губернатор Забайкальского края Наталья Жданова

К примеру, «Чита.Ру» сообщает, что непосредственно возле здания Государственного архива края (оно расположено неподалёку от здания краевого правительства) уложили новую тротуарную плитку и высадили цветочную рассаду. Также рядом с правительством рабочие подстригли траву, выкрасили бордюры и пешеходные дорожки. Впрочем, это мало помогло: поводом для критики Валентины Матвиенко стала Театральная площадь. Присутствовавший при этом директор краевого драматического театра ЮрийПояркин так пересказал её слова об увиденном:

«Как надо не любить свой город, чтобы запустить так площадь! Этот вопрос будет обсуждаться с мэром. Она сказала, что перед театром должна быть красивая площадь, где бы люди отдыхали», — цитируют Юрия Пояркина читинские коллеги.

Тем не менее, судя по официальной информации о рабочем визите Валентины Матвиенко, конкретно для Забайкальского краевого драматического театра её визит можно назвать многообещающим.

Сенатор заявила, что в настоящий момент разработана проектно-сметная документация реконструкции здания, где предусмотрена пристройка малого зала на 100 мест для проведения спектаклей для юных зрителей, а также проведение репетиций (сметная стоимость объекта составит 1,066 миллиарда рублей). Кроме того, на реконструкцию драматического театра правительством Забайкальского края предусмотрены средства в сумме 58,8 миллиона рублей из бюджета Забайкальского края.

Хотя ещё в мае 2018 года Минэкономразвития России не одобряло вопрос включения в перечень федерального финансирования реконструкцию Забайкальского краевого драматического театра (в связи с отсутствием отдельного поручения российского президента и правительства, а также отсутствием положительного заключения Главгосэкспертизы).

«Будем работать в этом направлении», — сказала Валентина Матвиенко.

Также сенатору предстоит в течение дня посетить кардиоожоговый центр городской больницы и онкологический центр. В заключение она проведёт совещание с правительством региона.