Лос-Анджелес, США, 3 июля, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Мультфильм «Суперсемейка 2» побил рекорд первой части, вышедшей в 2004 году, сумма общемировых сборов картины по итогам третьих выходных показа приблизилась к отметке $648 млн, об этом 3 июля сообщил портал Cinema Blend.

Цитата из м/ф «Суперсемейка 2» реж Брэд Бёрд. 2018. США Отец и сын

В 2004 году первой «Суперсемейке» удалось к конку проката собрать в мире чуть более $633 млн. Таким образом, продолжение уже обошло оригинальный фильм на $15 млн. Издание отмечает — даже если учитывать инфляцию, фильм имеет впечатляющий успех, поскольку вторая часть вышла на экраны на фоне премьер таких блокбастеров как «Восемь подруг Оушена» и «Мир юрского периода 2».

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Напомним, над созданием «Суперсемейки 2» работал режиссёр Брэд Бёрд. Он же в 2004 году выпустил первый фильм. По имеющейся в сети информации, бюджет второй части составил $125 млн.