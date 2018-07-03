Вашингтон, 3 июля, 2018, 08:45 — ИА Регнум. Международный арбитражный суд наложил на бразильскую госкомпанию Petrobras штраф в размере $622 млн. Истцом выступил подрядчик Vantage Drilling, говорится в заявлении американской компании Vantage.

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В 2015 году Petrobras обвинила подрядчика в нарушении договоренностей и уведомила компанию о прекращении контракта. Вслед за этим Vantage Drilling обратился в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Petrobras, крупнейшая нефтегазовая компания Бразилии, оказалась в центре коррупционного скандала. В мае 2018 года суд установил, что застройщик заплатил $39 млн взяток для заключения договора на возведение научного центра для нефтяной компании. В отношении 13 человек, включая бывших топ-менеджеров Petrobras, были вынесены обвинительные приговоры.

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