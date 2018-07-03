Париж, 3 июля, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Европейский парламент распорядился взыскать с лидера французской ультраправой партии «Народного фронта» Марин Ле Пен сумму в размере около €500 тыс. за неоправданные расходы, в числе которых дорогое шампанское и обеды, сообщает 3 июля Al Jazeera.

AG Gymnasium Melle Марин Ле Пен

Фракция Европарламента «Европа наций и свобод», возглавляемая Ле Пен, по мнению контрольных органов, в 2016 году необоснованно потратила €477 тыс. 780. Политик заказывала шампанское, рождественские подарки, обеды в дорогих ресторанах, что и вызвало принятие решения о взыскании потраченных средств.

Напомним, Марин Ле Пен является дочерью известного французского политика Жан-Марина Ле Пена, также известного своими националистическим взглядами. Политик имел связи с последователями коллаборационистского правительства Виши, существовавшего в годы Второй мировой войны.