Москва, 3 июля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Жителей России, находящихся за рулем транспортных средств, в большинстве случаев штрафуют за нарушение скоростного режима. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос, проведенный интернет-сервисом «Avito Авто».

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То, что за любовь к быстрой езде приходится платить чаще всего, ответили 80% опрошенных. «Непристегнутый ремень безопасности» и «разговор по телефону» заняли второе и третье место в рейтинге популярных нарушений на дороге (по 40% каждый вариант).

В топ-5 нарушений также попали «парковка в неположенном месте» (18%) и неиспользование сигнала поворота (17%).

Отметим, что реже автолюбители в РФ пересекают сплошную линию (16%) или обгоняют в неположенном месте (13%). Всего 10% граждан страны получают штрафы за проезд на «красный свет» и по «выделенной полосе».

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