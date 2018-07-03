Петропавловск-Камчатский, 3 июля, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Своевременное выдворение нарушителей миграционного законодательства с территории регионов Дальнего Востока не удаётся обеспечить из-за недостаточного финансирования. Об этом заявил 3 июля на совещании в Петропавловске-Камчатском секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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«Нерешённым остается вопрос своевременного выдворения нарушителей миграционного законодательства из РФ. Прежде всего, это связано с недостаточным финансированием соответствующих мероприятий», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам секретаря Совбеза РФ, число нелегальных мигрантов на территории Дальнего Востока уменьшилось на 14%, несмотря на то, что в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) приезжает на заработки всё больше иностранцев.

Напомним, накануне сообщалось, что комитет Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений доработал законопроект, позволяющий облегчить жителям России выписку из квартиры мигрантов. После принятия данного нормативного акта поводом выписать мигранта раньше оговоренного срока может стать его отсутствие в квартире по месту регистрации.

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