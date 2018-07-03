Москва, 3 июля, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Вооруженный инкассатор похитил 10 млн рублей, принадлежащие одному из российских банков, и скрылся, сообщил 3 июля журналистам источник в правоохранительных органах.

Кража

По предварительным данным, инцидент произошел на северо-западе Москвы. В настоящее время полиция предпринимает усилия для поимки преступника.

Ранее клиенты ялтинского отделения одного из коммерческих банков обнаружили пропажу ценностей из хранилища. По некоторым оценкам, речь может идти о похищении на сумму около 100 млн рублей.

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