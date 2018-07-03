Чебоксары, 3 июля, 2018, 08:27 — ИА Регнум. В Чувашии с июля тарифы на коммунальные услуги подорожают. В среднем по республике изменение размера платы «не превысит 3,9%», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы республики.

Cap.ru Изменение платы за коммунальные ресурсы

По данным властей, с 1 июля для горожан тариф на электрическую энергию возрастёт на 4,5% (или на 14 копеек) и составит 3,25 рублей кВт/ч. Сельчане будут платить 2,28 рублей кВт/ч, что на 4,6% выше, чем было ранее. Розничная цена на газ, реализуемый населению, подорожает на 3% и достигнет 5,53 руб за куб. м.

Cap.ru Изменение платы по отдельным муниципалитетам

Тарифы на холодное водоснабжение и тепловую энергию подорожают соответственно на 4,1% и 3,6%.

«Среднее изменение размера платы граждан со второго полугодия по республике не превысит 3,9%, хотя для ряда муниципальных образований рост может составить от 4,5% до 6,2% по наиболее невыгодному для потребителей приросту платы за услуги электроснабжения и теплоснабжения», — заявила глава госслужбы по тарифам Марина Кадилова.

Cap.ru Расчёты госслужбы по тарифам

Отметим, что индекс изменения размера платы за коммунальные услуги правительством РФ установлен для Чувашии в размере 3,9%, предельно допустимое отклонение от данной величины — 2,3%.