Якутск, 3 июля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В Якутии на совещании правительства обсудили ход работы по восстановлению домов и соцучреждений, пострадавших в этом году при прохождении большой воды, и констатировали ряд проблем. Доставить строительные материалы в населённые пункты, которые были затоплены, оперативно не получается, и в некоторых районах люди не осведомлены о том, какая помощь им полагается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

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«Уровень проведения аварийно-восстановительных работ, оказание помощи и поддержки населению в пострадавших от паводка районах меня абсолютно не устраивает, — заявил врио главы региона Айсен Николаев. — На местах очень слабо проводится разъяснительная и консультационная работа. Бесчеловечно оставлять людей один на один с их проблемами».

У вице-премьера республики Алексея Колодезникова особое беспокойство вызывают вопросы, связанные с доставкой строительных материалов, необходимых для того, чтобы люди могли вовремя начать строить и ремонтировать свои дома. Опасения зампредседателя правительства подтвердил по видеосвязи глава Среднеколымского района Евгений Слепцов. По его словам, с доставкой стройматериалов в село Берёзовка возникли проблемы.

Исполняющий обязанности главы Усть-Майского района Василий Илларионов признал, что аварийно-восстановительные работы в районе ведутся достаточно медленно, но выразил уверенность, что подрядные организации с этой недели ускоренно начнут работы по восстановлению социальных объектов, дорожного полотна, мостов и дамбы в посёлке Эльдикан и в селе Кюпцы.

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«Складывается ощущение, что главы районов предоставлены сами себе, а правительство довело средства и на этом успокоилось, — прокомментировал возникшие проблемы Айсен Николаев. — В кратчайшие сроки должны приниматься действенные меры, на местах необходимо создать оперативные штабы, которые ежечасно, ежедневно должны вести четкий контроль. Ответственные за проведение аварийно-восстановительных работ, прикрепленные из структурных подразделений правительства, должны четко понимать всю долю ответственности, которая на них возложена, выезжать на места, встречаться с населением, проводить разъяснительную работу, помогать главам районов в решении возникающих проблемных вопросов».

Врио главы республики призвал уделять каждому пострадавшему от паводка персональное внимание.

«Разъясняйте, информируйте, помогайте людям, в первую очередь это касается глав районов. Люди не должны встречаться с безразличием со стороны властей и проходить десять кругов ада, чтобы собрать все необходимые документы», — призвал глав районов врио руководителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 21 июня, Якутия всё ещё не получила федеральные средства на устранение последствий прохождения паводковых вод по территории республики. Обращение о выделении 338,7 млн рублей на эти цели поступило от врио главы региона Айсена Николаева в правительство РФ только 18 июня. Обсуждая эту проблему, президент России Владимир Путин призвал министра финансов РФ Антона Силуанова с этими выплатами не затягивать:

«Нужно делать это вместе с региональными властями, но делать это быстро. Излишняя здесь бюрократия ни к чему, потому что людям нужно помогать. Они не знают, кто там что затягивает и кто в чём виноват», — отмечал президент.