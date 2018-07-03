Вашингтон, 3 июля, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Секретные технологии, с помощью которых США разрабатывали многофункциональный истребитель пятого поколения F-35, могут стать доступны России. Доступ к тщательно охраняемым военным секретам Москва может получить через Турцию. Такую обеспокоенность высказали США и Великобритания, пишет The Telegraph.

F-35А ВВС США

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По мнению экспертов, информация об уязвимостях американского истребителя может попасть в Москву после покупки Турцией и американских F-35, и российских ЗРК С-400, и одновременного использования обеих систем. Как отмечает сенатор Крис Ван Холлен, передача Анкаре F-35 одновременно с С-400 «поставит под угрозу национальную безопасность США» и их союзников. Аналогичного мнения придерживаются в парламенте Великобритании.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее конгрессмены угрожали заблокировать военную сделку, в рамках которой Турция должна получить 100 истребителей F-35, из-за нарушений прав человека и планируемой покупки российского зенитно-ракетного комплекса С-400. Между тем 21 июня Турция получила свой первый F-35. Однако американский сенат исключил поставку истребителей F-35 в Турцию в принятом варианте оборонного бюджета США на 2019 год. В проекте бюджета содержится запрет на участие Турции в программе производства F-35, а также запрет на передачу турецкой стороне прав на истребители. План по выведению Анкары из достигнутых договоренностей в соответствии с документом должен будет представить министр обороны США.

Отмечается, что указанное решение стало ответом на закупку Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400, а также действия, направленные на расширение отношений с Москвой. Американские сенаторы убеждены, что сотрудничество Турции и РФ способно подорвать безопасность НАТО.