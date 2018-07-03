Нью-Йорк, США, 3 июля, 2018, 08:20 — ИА Регнум. Некоторые государства используют миграционное законодательство, чтобы скрыть расистскую, ксенофобскую политику и национализм, заявила 2 июля специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросам расизма Тендайи Ачиуме. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome. Мигранты

По словам Ачиуме, зачастую расистские идеи в сочетании с экономическим недовольством и нагнетанием страха за национальную безопасность служат ширмой для нарушения прав иностранцев, коренных народов и других меньшинств. Такие взгляды исповедуют на самых высоких уровнях власти, и это замалчивается. Это молчание, по словам эксперта, равносильно соучастию. Также некоторые правительства используют доступ к гражданству и миграционному статусу как инструмент дискриминации маргинальных групп, что способствует нетерпимости.

Тендайи Ачиуме (Замбия) — доцент права в Йельском университете. Занимает должность спецдокладчика ООН по вопросам расизма и дискриминации с ноября 2017 года, первая женщина на этом посту.