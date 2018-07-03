Пекин, 3 июля, 2018, 08:14 — ИА Регнум. В акватории Южно-Китайского моря произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом 3 июля информирует китайский сейсмологический центр.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Специалисты зафиксировали подземные толчки в 12:25 по местному времени (7:25 мск). Их эпицентр находился на глубине 155 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Сахалина. Его эпицентр находился в акватории Охотского моря на глубине 360 км. От ближайшего населенного пункта — села Пихтовое — его отделяли 160 км. Жители острова толчок не ощутили.

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