Токио, 3 июля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Жители четырёх префектур японского острова Кюсю получили от местных властей рекомендацию эвакуироваться в связи тайфуном «Прапирун». Всего эвакуация может коснуться 38 тыс. человек, передаёт 3 июля телеканал NHK.

NASA Тайфун

На сегодняшний день стихийному бедствию, пришедшему в регион со стороны Тихого океана, присвоен седьмой уровень опасности, в центре тайфуна скорость ветра достигает 35 м/с, при порывах до 50 м/с. Отмечается, что в префектуре Окинава на юге страны всего за три часа выпало более 180 мм осадков.

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Напомним, 30 июня Метеорологическое агентство Японии сообщило, что в результате прихода тайфуна «Прапирун» в некоторых префектурах страны ожидаются наводнения в результате разлива рек, кроме того, будут возможны оползни и сход селевых потоков. Также синоптики предупредили о возможности штормов с высотой волн более 6 метров.

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