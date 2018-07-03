Бердск, Новосибирская область, 3 июля, 2018, 08:11 — ИА Регнум. В городе Бердске (Новосибирская область) продолжают устранять коммунальное ЧП. Поток нечистот прекратился после прочистки колодца и добавления третьего насоса. До этого стоки текли наружу из канализационного колодца.

Скриншот со страницы группы «Бердск Онлайн». Vk.com Коммунальное ЧП в Бердске

По переулку Урицкого в Бердске поток нечистот тёк с 20 июня. Причина — масштабная авария на канализационном коллекторе. Чтобы защитить свои дома, бердчане выстраивали плотины. Сегодня, 3 июля, жители переулка сообщили, что зловонные стоки прекратились.

«Мы убрали заиливание трубы в районе переулка Урицкого. Добавили помпы на перекачку стоков в месте обрушения коллектора на улице Ушакова. До конца выбросы все равно не исключены, возможны повторения, но уже гораздо меньшие по количеству и интенсивности», — цитирует заместителя директора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александра Алексеенко «Курьер. Среда. Бердск».

Авария канализационного коллектора произошла 20 июня на улице Ушакова. В результате частный сектор около переулка Урицкого затопило сточными водами из микрорайона.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 26 июня в Бердске из-за сгнившей канализации обрушились 25 метров дороги. Ситуация была признана чрезвычайной.