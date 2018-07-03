Уфа, 3 июля, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Эвакуация административного здания проведена в Кировском районе Уфы из-за пожара. Об этом 3 июля сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Башкирии.

AJEL Пожар

Сообщение о возгорании в четырёхэтажном здании на улице Менделеева поступило в экстренные службы в 08:49 по местному времени (06:49 мск). Открытое горение ликвидировано в 09:03, полностью пожар ликвидирован в 09:30 по местному времени.

«Из зоны воздействия опасных факторов пожара проведена эвакуация», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались 28 человек, было задействовано 11 единиц техники. О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в Уфе четырёхлетний мальчик помог предотвратить крупный пожар в жилом доме.