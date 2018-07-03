Абуджа, 3 июля, 2018, 08:05 — ИА Регнум. После Мавритании президент Франции Эммануэль Макрон отправляется в Нигерию, сообщает Le Point.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Молодежь и культура лежат в основе французской программы в течение двух дней пребывания в стране.

В сопровождении сенегальских музыкантов Юссу Ндура и Анжелики Киджо президент начнет организацию Сезона африканских культур, который состоится во Франции в 2020 году, о котором он объявил во время своего выступления в Уагадугу в конце 2017 года.

Глава государства остановится в столице Абуджи, чтобы встретиться со своим коллегой Мухаммадом Бухари и выступить с речью в Национальном собрании, прежде чем отправится в Лагос.

Эммануэль Макрон — первый президент Франции, который посетит экономическую столицу африканского гиганта. Он встретится с молодыми предпринимателями в Фонде Тони-Элумелу и откроет первый франко-нигерийский бизнес-клуб с намерением увеличить двустороннюю торговлю, которая все еще находится на низком уровне.

Хотя это первый визит президента в Нигерию, Эммануэль Макрон не первый раз в стране. В 2002 году глава французского государства завершил шестимесячную стажировку во французском посольстве в Абудже.

Нигерия в настоящее время является страной с 200 миллионами жителей (400 миллионов к 2050 году), которая «мечтает о французских предпринимателях и инвесторах».

Более 120 французских компаний работают в Нигерии: Total, Axa, Servier, Lafarge, Danone, Peugeot, Schneider Electric, Bouygues и т. д. «Нигерия является ведущим торговым партнером Франции в Африке. Мы открыли офис Business France в Лагосе два года назад, увидев сильный потенциал развития страны», — сказал Кристоф Лекуртье, его управляющий директор.

Дельфин Гени-Стефанн, госсекретарь министерства экономики и финансов Франции, заявил: «Наша цель — активизировать отношения между французскими и нигерийскими компаниями. Нигерия представляет будущее, при этом ВВП Лагоса превышает 100 миллиардов долларов».

Индустрия «роскоши» в Нигерии — это быстро развивающийся сектор. В стране более 30 000 миллионеров и около 20 миллиардеров. Для сравнения: ВВП города Лагос превосходит показатели Кот-д'Ивуара, Камеруна и Сенегала.

В 2017 году двусторонняя торговля составила 3,6 млрд евро. В 2016 году экспорт Франции сократился на 10,8%, до 1,16 млрд евро. Нигерия является пятым по величине поставщиком углеводородов в мире, а компания Total является ведущим инвестором и крупнейшим французским работодателем в Нигерии.