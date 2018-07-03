Вашингтон, 3 июля, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Находящиеся в эксплуатации более полувека разведывательные самолёты Boeing семейства C-135 ВВС США, выполняющие наблюдательные полёты над территорией России в рамках Договора по открытому небу (ДОН), всё чаще ломаются и в целом всё более технически устаревают. Об этом пишет 2 июля газета Defense News.

U.S. Air Force Самолёт-разведчик

По сведениям конгрессмена-республиканца Дона Бэкона, у данного типа самолётов «один из худших показателей техобслуживания в военно-воздушных силах».

«Он часто ломается в России, ставя нас в очень опасные и неприятные ситуации с русскими на их военных аэродромах», — подчеркнул Бэкон.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что в подмосковной Кубинке иностранные военные эксперты приняли участие в первом этапе освидетельствования нового самолёта Ту-214ОН с цифровой аппаратурой наблюдения российского производства.

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