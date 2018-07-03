Луганск, 3 июля, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Населенный пункт Золотое-4, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы «отвоевали» под Первомайском в Луганской Народной Республике (ЛНР), контролируется украинской стороной с 2014 года. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге в «ЛуганскИнформЦентре».

Міністерство оборони України Танк ВСУ Т-72

По его словам, заявления представителей ВСУ об «отвоевывании населенных пунктов» не соответствуют действительности. Под контролем украинской стороны населенный пункт Золотое-4 находится еще с 2014 года, отметил Марочко.

Ранее в пресс-центре штаба так называемой «операции объединенных сил» (ООС) сообщили, что бойцам ВСУ якобы удалось взять под контроль находящийся в «серой зоне» поселок Золотое-4.

Как передавало ИА REGNUM, война в Донбассе вспыхнула в 2014 г. после госпереворота в Киеве.

Читайте также: В ЛНР рассказали о вывозе бойцами ВСУ оружия в цинковых гробах