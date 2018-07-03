Вольфсбург, Германия, 3 июля, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Volkswagen может сделать из модели Beetle четырёхдверный электрокар, в компании сейчас рассматривают такую возможность, об этом 2 июля сообщил журнал Autocar.

Volkswagen New Beetle

Автомобиль может быть построен на платформе MEB. В Volkswagen готовы отказаться от классической двухдверной конструкции в пользу четырёхдверной. Впрочем, главный дизайнер марки Клаус Бишофф заявил, что Volkswagen должен сейчас сосредоточиться на выпуске уже имеющихся электрокаров, прежде чем принимать решение о начале работы над проектом Beetle EV. Он отметил, что сейчас перед компанией стоит задача выйти на запланированные объёмы производства электромобилей ID.

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Напомним, Volkswagen Beetle, который сейчас находится в продаже, вышел на рынок в 2011 году. Ранее в компании сообщили, что не планируют сразу же после остановки производства в 2019 году проводить очередное обновление автомобиля. В частности, офис Volkswagen в Великобритании уже перестал принимать заказы на текущую модель.