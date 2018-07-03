Донецк, 3 июля, 2018, 07:50 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) 2 июля сократили длительность комендантского часа, сообщает «Донецкое агентство новостей».

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Согласно сообщению, глава республики Александр Захарченко подписал указ, по которому со 2 июля в ДНР комендантский час будет длиться на два часа меньше. Таким образом, комендантский час в ДНР будет действовать не с 23:00 до 05:00, а с 01:00 до 05:00.

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Напомним, в Донбассе продолжается гражданская война с 2014 года. За прошедшие четыре года в республиках погибло большое число мирных граждан, многие были ранены или лишились крова. Это происходит из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, которые игнорируют перемирия и Минские соглашения.