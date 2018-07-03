Барнаул, 3 июля, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Сезон ураганов в Алтайском крае продолжается, а в перерывах между буйством стихии барнаульцы, к примеру, делятся любопытными снимками уникальных атмосферных явлений. Помимо эпичных кадров с разрядами молний и зарождающимся смерчем, можно встретить вполне позитивные, но не менее любопытные, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта ГТРК «Алтай» «НЛО» над Барнаулом

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К примеру, корреспонденты ГТРК «Алтай» накануне вечером, 2 июня, запечатлели в районе Солнечной поляны в Барнауле необычные облака, по форме напоминающие НЛО и ядерный гриб.

«Такие облака считаются редким явлением, они образуются на гребнях воздушных волн или между слоями воздуха и свидетельствуют о резком изменении погоды или приближении атмосферного фронта. Характерной особенностью таких облаков является их неподвижность», — отмечают алтайские коллеги.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сезон ураганов в Алтайском крае начался вечером 23 июня. В результате шторма, накрывшего три города и пять сельских территорий Алтайского края, были повалены сотни деревьев. В Барнауле при первых же ударах молнии отключилось электричество, в барнаульском посёлке Затон вышла из строя насосная станция. Для того чтобы решить проблемы с электро‑ и водоснабжением, коммунальщикам потребовалось несколько суток. Не обошлось и без трагедии: в результате падения башенного крана в Барнауле погиб строитель.

Штормовой характер погоды сохраняется и по сей день. По информации синоптиков, местами сегодня днём, 3 июля, и ночью 4 июля в Алтайском крае пройдут дожди, в предгорных районах ожидаются сильные ливневые дожди, грозы, град с усилением ветра до 24 м/с. К тому же в период с 3 по 6 июля местами сохранится высокая пожароопасность (4-й класс горимости), в Зональном районе чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости).