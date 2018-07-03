Чэнду, Китай, 3 июля, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Более 5,81 млн китайцев были выведены из состояния нищеты, вызванного недееспособностью в связи с болезнями, сообщил директор Государственной комиссии КНР по здравоохранению Ма Сяовэй, передает 2 июля агентство Синьхуа.

Китайский доктор

По словам Ма, произнесенным на конференции по борьбе с бедностью в столице провинции Сычуань городе Чэнду, программы по борьбе с бедностью, порожденной болезнями, дают свои позитивные результаты. Значительно улучшилось снабжение медикаментами и предоставление медицинской помощи людям, находящимся за чертой бедности. Так, в 2017 году доля индивидуальных медицинских затрат для людей, живущих ниже черты бедности составляла 16%, что значительно ниже 27% в 2016 году.

Напомним, что в Китае ведется активная борьба не только с коррупцией, но и с бедностью. Страна планирует к 2020 году полностью побороть нищету и войти в разряд стран умеренного достатка населения. При этом, жить за чертой бедности в Китае — фактически означает существовать в беспробудной нищете с годовым доходом менее 2300 юаней ($348) для сельских районов.