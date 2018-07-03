Багдад, 3 июля, 2018, 07:44 — ИА Регнум. На улицах иракского Багдада люди вывешивают плакаты антиамериканского содержания, сообщает 3 июля Kurdistan.ru.

U.S. Marine Corps Флаг США

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, можно разобрать надписи, некоторые из них провозглашают «Смерть Америке», «Будьте осторожны, Трамп — преступник».

Напомним, вооруженные силы США в 2003 году под надуманным предлогом вторглись в Ирак, свергнув действующий в стране режим. Следствием данного преступления стала популяризация шиитских политических сил, ориентированных на Иран, а также рост радикальных настроений, что привело страну к непрекращающимся на протяжении 15 лет терактам.