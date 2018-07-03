Чэнду, Китай, 3 июля, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Панды-двойняшки разного пола родились в китайской провинции Сычуань утром 2 июля, сообщает агентство Синьхуа.

(сс) Cimberley Панда

Панда Цин Хэ дала потомство в Центре изучения и разведения гигантских панд в Чэнду. Детеныш женского пола при рождении весил 117,2 грамма, а появившийся на свет 23 минутами позже детеныш мужского пола — 140,8 граммов. Таким образом это уже вторая пара панд, появившаяся на свет в центре за этот год.

Панда Цин Хэ родилась 24 сентября 2001 года и впервые дала потомство в 2015 году. ИА REGNUM уже сообщало, что другая панда Кэлинь в середине июня также родила детеныша весом 161 грамм. Отметим также, что панды являются своего родом символом Китая, за убийство панды в Китае полагается жесткое и неотвратимое наказание.

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