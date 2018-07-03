Москва, 3 июля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2018 года доля российских фильмов в национальном кинопрокате достигла рекордных 40%, сообщил РИА Новости исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.

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По его словам, за это время отечественные фильмы посмотрели 42,4 млн зрителей, что на 15,6 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, в топ-10 кассовых фильмов попали в том числе картины «Тренер», «Лед» и «Движение вверх».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, известный российский видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, выпустил критический обзор длительностью более двух часов, который обрушил рейтинги фильма Антона Мегердичева «Движение вверх».

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