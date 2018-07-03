Владивосток, 3 июля, 2018, 07:28 — ИА Регнум. В Приморском крае специалисты национального парка «Бикин» установили число амурских тигров, обитающих на этой территории. Об этом сообщает АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

Putin.kremlin.ru Тигр

Так, в поле зрения 50 фотоловушек, установленных с ноября 2017 г. по февраль 2018 г., попало 26 диких животных.

«Нам удалось идентифицировать 26 тигров, которые попали в поле зрения фотоловушек на нашей учетной площадке», — сказал старший сотрудник отдела по научной работе ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Владимир Попов.

По его словам, камеры запечатлели появление 10 самцов, 10 самок и 6 тигрят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кош-Агачском районе Республики Алтай фотоловушки зафиксировали старейшего снежного барса региона по кличке Хоргай.

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