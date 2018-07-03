Багдад, 3 июля, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Министр нефти Ирака Джабар аль-Луаиби заявил, что Багдад совместно с Анкарой и Эрбилем может принять участие в экспорте нефти, добываемой в провинции Киркук, сообщает 3 июля Kurdistan.ru.

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Если стороны достигнут согласия, то совместная реализация данного начинания может смягчить конфликт между Иракским Курдистаном и центральным правительством в Багдаде.

Напомним, нефтеносная провинция Киркук является объектом территориального спора между курдами и центральным правительством страны. Эрбиль считает данные территории исконно своими, однако в настоящее время они находятся под контролем Багдада.