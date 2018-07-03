Верховная рада: Мы не будем включать Вышинского в списки обмена
Киев, 3 июля, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского не будут включать в список на обмен, поскольку о нем якобы ни Россия, ни Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) не заявляли, сказала первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает 3 июля УНИАН.
По ее словам, Киев составил список из 23 пленных граждан России, которых Украина готова обменять на собственных граждан, исходя из тех требований, которые ранее предъявляли Россия и республики Донбасса. В этих требованиях, считает Геращенко, Вышинского не было.
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Напомним, ранее Геращенко обнародовала список из 23 граждан России, которых Украина планирует обменять на собственных граждан, осужденных в России по различным статьям, в том числе за терроризм.