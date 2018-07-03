Киев, 3 июля, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского не будут включать в список на обмен, поскольку о нем якобы ни Россия, ни Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР) не заявляли, сказала первый заместитель спикера Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает 3 июля УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По ее словам, Киев составил список из 23 пленных граждан России, которых Украина готова обменять на собственных граждан, исходя из тех требований, которые ранее предъявляли Россия и республики Донбасса. В этих требованиях, считает Геращенко, Вышинского не было.

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Напомним, ранее Геращенко обнародовала список из 23 граждан России, которых Украина планирует обменять на собственных граждан, осужденных в России по различным статьям, в том числе за терроризм.