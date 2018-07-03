Москва, 3 июля, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Торги по нефти 2 июля завершились снижением. В ходе американских торгов цена на нефть сорта Brent снижалась до $77,15. Участников рынка беспокоит неопределённость в отношении того, на сколько добыча нефти будет увеличена после заседания ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

На данный момент снижение нефтяных котировок является нисходящей коррекцией к восходящему движению от $72,44 до $79,53. Сеголня, 3 июля, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,61%, до $77,79. Чтобы возобновился новый рост по тренду, на торгах в Европе покупателям нужно пройти $78,29. После него цена может спокойно расти до $79. Если попытка завершится провалом, то тогда следим поддержкой $77, устоит она или нет.

Напомним, 2 июля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 2,52%%, до $77,3 за баррель, WTI — на 1,15%%, до $71,62 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2018 года на СПбМТСБ составляет $75,20 за баррель.

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