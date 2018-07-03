Капустин Яр, Астраханская область, 3 июля, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Дальнобойная ракета для зенитного ракетного комплекса С-400 прошла государственные испытания на полигоне Капустин Яр, сообщил 3 июля журналистам источник в оборонно-промышленном комплексе.

Mil.ru Пуск ракеты ЗРС С-400

По его словам, испытания ракеты 40Н6Е признаны успешными, поэтому новый тип снаряда может быть принят на вооружение в ближайшие недели.

В соответствии с заявленными ранее характеристиками 40Н6Е способна достигать цели на удалении 400 километров от места запуска. При этом по своим характеристикам она превзойдет существующие типы ракет.

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