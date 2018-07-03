Южно-Сахалинск, 3 июля, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Прогноз Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) по поводу того, что неукротимый рост цен на топливо сделает рыбу недоступной для жителей России, сбывается. В разгар богатой лососевой путины на Дальнем Востоке горбушу, традиционно считавшуюся дешевой сезонной рыбой, продают по 250 рублей за килограмм, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич Народная горбуша в ДФО стала антинародной

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Алексей Лукашевич Сима теперь по карману не всем

В Южно-Сахалинске килограмм охлажденной симы (вид лосося с очень вкусным и нежным мясом) продают за 350 рублей. Вкусную рыбку, которая одинаково хороша как в соленом, так и в жареном и вареном виде, корреспондент ИА REGNUM обнаружил на рынке «Техник». Учитывая, что сима — рыба довольно крупная, одна симина обходится примерно в 1200—1500 рублей.

Там же за килограмм охлажденной горбуши просят 250 рублей. Горбушу с симой не сравнить, она не так вкусна и нежна. Обычно в богатую путину за килограмм просили не более 50 рублей. Позже, когда путина уже окончена, цена мороженой рыбы возрастала, примерно до 100−150 рублей.

В центре Южно-Сахалинска, на микрорынке «Успех» охлажденной рыбы нет вовсе. Здесь много икры, морских деликатесов, копченостей и иностранных покупателей — похоже, только им здешние цены и по карману.

Через дорогу, на рынке «Новость» нашелся только один прилавок с охлажденной горбушей. Но зато — по 200 рублей за килограмм.

На улице Крукова свежая горбуша продаётся на уличном прилавке. Ценника нет, но продавец говорит, что отдаст за 250 рублей плюс бесплатный пакет. На микрорынке «Восток» горбуша свежая по 200 рублей.

В сахалинских мессенджерах есть объявления о продаже горбуши свежей по 150 рублей за килограмм. Но за ней нужно ехать на окраину города.

«Такие цены для Сахалина — нонсенс. Ну, что ж, теперь осталось дождаться каких-нибудь очередных «Дней Дальнего Востока» в Москве или презентации в Совете Федерации, где горбуша будет рублей по 30. Так уже было с сахалинской навагой. А если серьёзно, то, судя по происходящему, со столов сахалинцев рыба скоро может исчезнуть. Спасает то, что многие сахалинцы рыбачат сами, запасаются на зиму. Только вот «трёх хвостов» бесплатно на удочку, судя по всему, Москва нам так и не позволит», — прокомментировал ситуацию с ценами на лосося официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

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Алексей Лукашевич Симу дешевле, чем за 350 рублей/кг, не найти

В Хабаровске, где и моря-то нет, сахалинская горбуша стоит дешевле, пусть и всего на 20 рублей. На прилавках рынков можно найти и камчатскую кету, но уже по цене от 350 до 380 рублей за килограмм. Кета — рыба крупная. В среднем при такой цене за килограмм одна рыбина может обойтись в тысячу рублей.

Цена за местную горбушу, выловленную в Хабаровском крае, варьируется от 200 до 220 рублей за килограмм.

За симу в Хабаровске просят просто сумасшедшие деньги — от 550 рублей за килограмм. Это как минимум полторы тысячи за рыбину крупного размера.

На побережье Татарского пролива, в свободном порту Ванино, прямо по дворам ездят рыбаки и предлагают свежую рыбу. Сима идет по 250 рублей за килограмм, горбушу отдают по 100 рублей за штуку.

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Как сообщало ИА REGNUM, ВАРПЭ предупредила, что безудержный рост цен на топливо сделает рыбу недоступной для россиян. Эксперты ассоциации не сгущают краски — уже сегодня рост цен на дизельное топливо привел к значительному подорожанию рыбы и морепродуктов. Отпускная цена на топливо постоянно растёт с 2010 года. В 2010 году тонна дизтоплива стоила 24 тыс. рублей, в 2018 году стоит 52 тыс. В ВАРПЭ убеждены: рост цен на топливо может иметь ещё более катастрофические последствия, поскольку в цене реализации присутствует большая доля транспортных расходов. Рост конечной цены реализации приводит к снижению рентабельности производства.

Между тем, как показала практика прошлых лет, когда Дальний Восток остаётся без рыбы, его жители выходят на митинги. В безрыбный 2017 год по ДФО прокатилась волна протестных митингов, на которых люди требовали обеспечить народ доступной рыбой и поставить преграды для браконьеров.

Идея сахалинского правительства о бесплатном вылове в путину трёх хвостов горбуши ежедневно на удочку бесплатно для еды, поддержанная полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, наукой и пограничной службой ФСБ РФ, встретила яростное сопротивление чиновников Росрыболовства. Спор так и не окончен, а путина уже в разгаре.

К подорожанию рыбы для народа приведёт, по убеждению рыбаков ДФО, и принятие поправок к Налоговому кодексу РФ, согласно которым ставки сбора за вылов тонны рыбы и биоресурсов вырастут в сотни раз.

Введение аукционной системы продажи квот на вылов краба поставило под угрозу срыва важнейший не только в экономическом, но и в политическом плане инвестиционный проект на курильском острове Шикотан — возрождение рыбокомбината «Островной». Инвесторы, группа компаний, объединенных в АО УК «Дальневосточный рыбак», взяла на себя обязательства возродить рыбокомбинат на Шикотане, который в советское время был известен своей продукцией на всю страну. Предприятие получило скандальную известность в ходе прямой линии главы государства, когда работники «Островного» пожаловались на рабский труд и хроническую невыплату зарплаты.

Инвесторы взяли значительные заемные средства. В проект уже вложено более 3 млрд рублей. Инвестпроект находится на пике реализации. Зарабатывать на дорогостоящее строительство планировалось за счёт крабового промысла — он даёт инвесторам до 60% дохода. Но сейчас и заработок, и, соответственно, инвестпроект под угрозой срыва.

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