Челябинск, 3 июля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Работы по рекультивации городской свалки Челябинска оценены в 2,9 млрд рублей. Об этом журналистам заявил областной министр экологии Сергей Лихачёв.

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Эту сумму регион намерен получить из федерального бюджета. Также свою лепту внесут и региональные власти. Так, они потратят несколько десятков миллионов рублей на разработку проекта рекультивации.

Отметим, ранее стоимость работ оценивалась в 1 млрд рублей.

Добавим, с 1 июля ввоз отходов на свалку ограничен. Мусор перенаправляют на полигон под Полетаево. Это место рассматривается временным, до создания площадки под Чишмой. Но местные жители выступили резко против размещения у себя отходов из Челябинска и даже смогли выиграть суд. Правда, похоже, это им помогло не очень.