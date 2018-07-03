Омск, 3 июля, 2018, 06:54 — ИА Регнум. Омские власти задумались о развитии этнографического туризма. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, о возможных точках притяжения туристов в регион врио губернатора Александру Буркову рассказал французский путешественник, журналист Пьер Кристиан Броше. 2 июля в ходе круглого стола он подвёл итоги своей этнографической экспедиции по Омской области.

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«Казалось бы, в Омской области нет пирамид, нет гор, но зато есть уникальное явление: как минимум, более десятка компактно проживающих народностей. Это позволяет сохранить им свою культуру», — сказал Пьер Броше.

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Он отметил, что в Омской области даже в маленьких сёлах есть Дома культуры, где «культивируются местные национальные традиции», и именно этим можно постараться привлечь туристов:

«А когда сюда поедут туристы, то местные жители призадумаются, стоит ли им менять деревянные наличники на пластиковые окна. И что, если ты умеешь управляться с лошадью, это может тебе приносить деньги! А в итоге люди почувствуют, что их деревня или село могут быть также привлекательны, как Рим или Париж».

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По словам врио губернатора Александра Буркова, необходимо развивать этнографический туризм. А работающие в этом сегменте компании должны агитировать местное население включиться в туристический бизнес.

«Развитие этнотуризма может стать заметной частью бренда Омского региона», — подчеркнул Бурков.

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Также в ходе круглого стола прозвучало предложении активизировать в Омской области водный туризм. Имеются в виду путешествия по реке Иртыш. Руководитель омского турагентства Сергей Савостьянов напомнил, что несколько лет назад у туристов были популярны круизы на теплоходе «Римский-Корсаков». Врио главы региона предложил вернуться к обсуждению этого вопроса.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, Омская область «располагает богатыми природными и санаторно-курортными ресурсами для организации полноценного отдыха».

По информации статистиков, в Чернолучинско-Красноярской курортной зоне расположены санатории, дома и базы отдыха. Стоимость одного дня пребывания и лечения в двухместном номере санатория в мае 2018 года составляла в среднем 2273,59 рубля в расчёте на одного отдыхающего (в мае 2017 года — 2291,93 рубля). Стоимость одного дня пребывания в домах отдыха осталась на уровне 2017 года и составила 1150,00 рубля.

Напомним, за 2017 год в аэропорту «Омск (Центральный)» обслужили более 963,6 тыс. пассажиров, что на 16% больше показателя 2016 года.