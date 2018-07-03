Иркутск, 3 июля, 2018, 06:43 — ИА Регнум. Второй день работы летнего международного молодёжного форума «Байкал» в Иркутской области был омрачён массовым отравлением. Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, для которых на самом большом острове Байкала (Ольхоне) был разбит лагерь, начали жаловаться на рвоту, понос и высокую температуру — все признаки пищевого отравления, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Но, судя по сообщениям иркутских СМИ, организаторы лагеря — министерство по молодежной политике Иркутской области — попытались скрыть факт отравления и от Роспотребнадзора, и от правительства региона. И только когда информация просочилась в СМИ, а число отравившихся возросло до 20, стали появляться официальные заявления: надзорные органы проводят проверку.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи СКР и специалисты Роспотребнадзора. По прибытию на турбазу стало известно, что общее количество обратившихся за медицинской помощью возросло до 20 человек. Состояние людей оценивается как удовлетворительное, от госпитализации отказались», — говорится в официальном сообщении СУ СК РФ по Иркутской области.

Тем временем сами пострадавшие основной причиной отравления считают воду. По словам очевидцев, которых цитирует babr24.com, она с белым осадком и неприятным запахом. К тому же в лагере существуют большие проблемы с гигиеной: на Ольхон прибыли порядка 500 человек. Очевидна непосильная нагрузка на инфраструктуру Байкала: в душ — непрекращающаяся очередь, на мытье каждому человеку отведено десять минут. Те, кто не успел, моются в Байкале.

Напомним, форум «Байкал» расположен на самом берегу Байкала, считающегося самым чистым озером в мире. Однако учёные Лимнологического института СО РАН, в мае 2018 года проводившие подводные исследования мелководной зоны, пришли к неутешительному выводу: канализационные стоки дренируют в Байкал. Гибельный для Байкала процесс развивается стремительно.

По итогам проверки факта массового отравления на Байкале следственные органы могут возбудить уголовное дело, предусмотренное статьей 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).