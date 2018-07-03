Серов, Свердловская область, 3 июля, 2018, 06:51 — ИА Регнум. В Свердловской области учителя школы №22 города Серова выступили в поддержку своей коллеги, которая выдала ученикам своего класса грамоты с символикой иностранного государства. Соответствующее обращение они записали на видео и разместили в интернете.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская символика

«Мы обращаемся ко всем неравнодушным людям. В том числе и тем, кто будет принимать решение… Ошибаться могут все. Это надо помнить. Ошибаются доктора, инженеры, журналисты, даже великие ученые и мыслители. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Грамоты заменены. Никто не пострадал. Татьяну Геннадьевну и Марину Викторовну любят и уважают в школе. Именно в выпускном классе Марины Викторовны есть золотые медалисты», — цитирует высказывания педагогов местное издание «Серов.Глобус», при этом сама видеозапись уже удалена из интернета.

По данным издания «Накануне», причиной ошибки из-за загруженности и усталости стала невнимательность педагога, которую привлекли яркие расцветки. Также издание сообщает, что за своего преподавателя вступились ученики класса, попросив не раздувать историю, так как их классный руководитель «не вкладывала никакой политики».

Напомним, что ранее на Урале разразился скандал. Один из пользователей сети интернет выложил на своей страничке в социальной сети фото грамоты, которыми награждали выпускников 11 «а» класса школы №22 города Серова. Особенность в том, что наградные листы были оформлены с гербом Украины и с расцветкой флага этого государства. Данное происшествие вызвало волну негодования.

При этом, по данным местных изданий, за подобный проступок педагогу может грозить увольнение.