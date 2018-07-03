Владивосток, 3 июля, 2018, 06:02 — ИА Регнум. В Дальневосточной таможне проходят обыски и задержания. Вслед за первым заместителем Дальневосточного таможенного управления Сергеем Федоровым задержан заместитель главы Дальневосточной таможни Павел Фомин. Чиновников подозревают в получении взяток, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Остановить коррупцию

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Перед задержанием в кабинете замглавы Дальневосточного таможенного управления, начальника Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина сотрудники ФСБ РФ провели обыски. Фомина подозревают в участии в коррупционных схемах.

Ранее был задержан первый заместитель руководителя ДВТУ Сергей Федоров. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что в период с декабря 2015 года по октябрь 2017 года Федоров имел противозаконный бизнес с крупнейшим таможенным брокером Приморья Родионом Тихоновым. Общая сумма взяток, полученных Федоровым в результате такого симбиоза, может составить не менее 26 млн рублей и $150 тыс. Правда, обнаружить деньги правоохранительные органы так и не смогли. Следователи утверждают, что Федоров мог сжечь деньги. Сам задержанный чиновник таможни виновным себя не признает, утверждает, что его оговорили.

Сергей Федоров был задержан во Владивостоке и под конвоем доставлен в Москву.

Приморский бизнесмен Родион Тихонов был задержан в марте 2018 года оперативниками ФСБ. Он также был переправлен в Москву. Вместе с ним задержаны еще четверо бизнесменов. Родиона Тихонова подозревают в организации преступной группы, которая контрабандным путем поставляла в Россию контейнеры с тканями и шубами. По документам, как сообщает портал ПРОВЭД, товары проходили как дешевые стройматериалы. Беспрепятственно ввозить контрабанду, по версии следствия, помогали коррупционные связи на таможне. По этому делу уже арестован и помещен в СИЗО замначальника поста «Морской порт Владивосток» Евгений Романенко. Следствие полагает, что в результате деятельности контрабандистов государству мог быть причинен ущерб в сотни миллионов рублей. Но точная сумма пока не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура России будет вести реестр юрлиц, уличенных во взятках. Это следует из Национального плана противодействия коррупции. Эти данные будут размещаться на официальном портале государственных закупок для учета при отборе участников.