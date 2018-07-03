Казань, 3 июля, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии включил требование обанкроченного «Татфондбанка» в реестр кредиторов его «дочернего» ООО «Газовик» на сумму более 600 млн рублей как обеспеченное инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд», рыночная стоимость которых превышает 1,135 млрд рублей. При этом паи выступали залогом по кредитам третьего лица, никак не связанного с ООО, и в суде временный управляющий компании заявил «о злоупотреблении правом с целью искусственного создания кредиторской задолженности» со стороны прежнего руководства ТФБ, владевшего 100% доли в «Газовике», но суд данный довод в расчёт не взял, сочтя злоупотребление недоказанным. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В суде

Напомним, «Татфондбанк» начал испытывать финансовые трудности в декабре 2016 года, после чего в отношении него был введён мораторий на удовлетворение требований кредиторов. На этот момент доля республики в банке была свыше 40%. Меры поддержки не помогли, и в начале марта 2017 года у банка отозвали лицензию, в апреле признали банкротом. На начало мая 2018 года у него установлены долги перед свыше 18 тыс. кредиторов на сумму более 156 млрд рублей. Экс-председатель правления банка Роберт Мусин проходит фигурантом ряда уголовных дел, и ущерб уже превышает 50 млрд рублей.

ООО «Газовик» зарегистрировано «Татфондбанком» в мае 2001 года с основным видом деятельности — смешанное сельское хозяйство. Уставный капитал компании — 482 428 900,5 рубля, руководитель с марта 2017 года — Айрат Нугаев. С 21 февраля 2018 года по иску ООО «Татагро Рус» из Казани компания «Газовик» находится на первом этапе процедуры банкротства — наблюдении, которое было установлено до 22 июня 2018 года, но сведений о продлении пока нет. Известно, что 13 июля пройдёт собрание кредиторов, где и будет решаться вопрос о следующем этапе. Компания «Газовик» является также акционером ООО «Новая нефтехимия», которое владеет в ТФБ долей свыше 17% и долей в банкротном «Татагропромбанке» в размере 46,58%, а также до января 2018 года было владельцем «Тимер банка», позднее проданного компании из структур «Ростеха».

Суд продолжает рассматривать ходатайства от кредиторов ООО «Газовик», среди которых основной объём требований приходится на ТФБ. Суд включил требование банка в размере 545 550 000 рублей долга, 67 084 433,66 рубля процентов в третью очередь реестра требований кредиторов, как обеспеченное залогом имущества должника: 11 413 шт. инвестиционных паев закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд». Оценочная стоимость одной ценной бумаги — 99 500 рублей, общая залоговая стоимость — 1 135 593 500 рублей.

«Как следует из материалов дела, между ПАО «АК БАРС» Банк и ООО «Современная электроника» был заключен ряд кредитных договоров, права по которым в последующем были уступлены кредитору», — отмечается в материалах дела.

Средства ООО «Современная электроника», на сегодня находящееся на этапе ликвидации, получило в январе 2012 года для финансирования инвестиционных проектов. Общий размер первой кредитной линии составил 470 млн рублей под 13% годовых. В августе 2014 года банк открыл для компании ещё одну кредитную линию, но уже на 232,283 млн рублей. В сентябре того же года был выдан кредит в размере 78,3 млн рублей, в ноябре — на 235 млн рублей. Ценные бумаги, принадлежащие ООО «Газовик», выступили обеспечением по кредитам.

30 марта 2015 года между ПАО Банк «АК Барс» и ПАО «Татфондбанк» был заключен договор уступки прав требований.

«Временным управляющим и должником заявлены возражения относительно требования, заключающиеся в доводах о ничтожности договора залога, об отсутствии экономической целесообразности совершения сделки — договора залога по обязательствам третьего лица в связи с отсутствием у должника и третьего лица общих экономических целей, а также о заключении договора залога при злоупотреблении правом с целью искусственного создания кредиторской задолженности, учитывая, что кредитор являлся 100% учредителем должника», — отмечается в материалах дела.

Эти аргументы суд в расчёт не взял, указав, что «доказательства злоупотребления правом со стороны кредитной организации при совершении обеспечительной сделки, например, заключения банком договора залога не в соответствии с его обычным предназначением, не для создания дополнительных гарантий реального погашения долговых обязательств, не представлены», а «экономическая нецелесообразность для одной из сторон не является самостоятельным и достаточным признаком злоупотребления правом». Поэтому ООО «Газовик» всё-таки придётся отвечать по чужому долгу.