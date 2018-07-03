Екатеринбург, 3 июля, 2018, 06:46 — ИА Регнум. Фан-зону в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге в дни проведения игр чемпионата мира по футболу посетили свыше 225 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко в эфире программы «Открытая студия» телеканала «41-Домашний», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Фан-зона. Екатеринбург

«Фан-зона оказалась более чем востребованной, то есть за две недели фан-зону посетили более 225 тысяч горожан и болельщиков, которые к нам приехали», — сообщил Алексей Кожемяко.

Чиновник отметил, что количество болельщиков, которые посетили Екатеринбург в дни проведения игр ЧМ-2018 по футболу, в городе оценивается свыше 100 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в рамках группового этапа финальной части ЧМ-2018 по футболу состоялось четыре матча с 15 по 27 июня. Однако и после этого фан-зона в ЦПКиО оказалась необычайно востребованной.

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Так, в день проведения игры Испания — Россия, которая состоялась 1 июля в московских «Лужниках», попасть в фан-зону в Екатеринбурге было непросто: выстроились очереди болельщиков. В итоге им всё-таки удалось попасть в ЦПКиО и поболеть за родную сборную, которая в итоге пробилась в ¼ финала.