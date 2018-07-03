Лос-Анджелес, США, 3 июля, 2018, 05:43 — ИА Регнум. Решение о возвращении российского хоккеиста Вячеслава Войнова в НХЛ остается за руководством лиги, пишет «Спорт Экспресс».

Lisa Gansky Вячеслав Войнов

Уточняется, что к настоящему моменту у Войнова не осталось юридических препятствия для возвращения в НХЛ. 2 июля лос-анджелесский суд снял со спортсмена обвинение в домашнем насилии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Войнова приговорили к трем годам условного срока, 90 дням тюремного заключения, выплате штрафа в размере $700 и восьми часам общественных работ по обвинению в домашнем насилии.

Войнов не признал себя виновным, при этом хоккейной лигой он был дисквалифицирован до окончания разбирательств.