Нью-Йорк, США, 3 июля, 2018, 05:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп разослал письма лидерам стран — членов НАТО с призывом увеличить расходы на оборону, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Армия и деньги

В письме, разосланном еще в июне, Трамп критикует союзников по альянсу за слишком низкие военные бюджеты и недостаточный вклад в коллективную оборону.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны США, по данным Washington Post, рассматривает сценарий вывода американских войск из Германии.