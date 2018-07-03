Москва, 3 июля, 2018, 05:26 — ИА Регнум. Российские миллиардеры с начала года нарастили капитал на $3,271 млрд, сообщает Bloomberg Billionaires Index.

Виктор Дени. Капитал. 1920

Речь идет о 24 миллиардерах, состояние которых оценено с учетом отчетности и изменения цен на акции принадлежащих им компаний.

Самым крупным миллиардером назван Леонид Михельсон (владелец «Новатэка»): состояние его увеличилось с начала года на $2,23 млрд — до $18,9 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Bloomberg Billionaires Index, на конец прошлого года общее состояние 500 самых богатых людей планеты за 2017 год увеличилось на триллион долларов.